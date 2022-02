Wooncrisis in Haarlemmermeer raakt alle leeftijden: waar ligt de oplossing?

In Haarlemmermeer zijn duizenden mensen op zoek naar een woning. De gemeente heeft de ambitie om voor 2040 minimaal 20.000 woningen te bouwen. Maar waar moeten deze woningen komen? Van leegstaande kantoorpanden tot tijdelijke woningen op een leeg stuk grond: in aanloop naar de verkiezingen geven de fracties aan hoe zij hier invulling aan zouden geven.

Dat er, net als in de rest van het land, sprake is van een tekort aan woningen is een feit. Zo is het aantal woningzoekenden dat tussen 2014 en 2019 op zoek is naar een sociale huurwoning met ruim 8.000 toegenomen. Cijfers over de periode daarna en het aantal mensen dat op zoek is naar een koopwoning of middenhuur zijn niet bekend bij de gemeente.

Kritische Haarlemmermeerders

Over het handelen van de gemeente de afgelopen vier jaar: bijna 9 van de 10 inwoners vindt dat het gemeentebestuur meer had moeten doen om betaalbare woningen voor starters te realiseren. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van Kieskompas en NH Nieuws die onlangs door ruim 350 inwoners van de gemeente is ingevuld.

Alle leeftijden

De wooncrisis in Haarlemmermeer heeft effect op alle leeftijden. Zo woont de 26-jarige Robin Bakker noodgedwongen bij zijn oma in Rijsenhout. Robin is al twee jaar op zoek naar een woning in de regio, maar staat nog steeds met lege handen. Aan de andere kant zijn daar Erika (58) en Mario (60) Reijenga. Het stel woont nu al zo'n 18 jaar in Nieuw-Vennep, maar nu de kinderen uit huis zijn zitten ze eigenlijk met een té groot huis.

Bekijk in onderstaande video het gesprek met Robin en Erika. Waar lopen ze tegenaan en wat is volgens hen de oplossing?

Tekst gaat verder onder video.