Staatssecretaris gelooft in goede wil Tata Steel, maar 'schrikt' van dumpen steenkool

Vivianne Heijnen, de nieuwe staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft er vertrouwen in dat Tata Steel serieus werk wil maken van een schone IJmond. Heijnen had vanmiddag een kennismakingsgesprek met de directie van het concern. "Ik heb ze gevraagd wat ze van de situatie vinden en ze willen dat het echt verbetert. Dat geloof ik."

Heijnen is nu aan de beurt om te handelen. "Daarom ben ik ook hier", zei ze. "We gaan dit jaar twee keer door het RIVM laten meten wat de vorderingen zijn die Tata Steel maakt op het gebied van milieu."

De oud-wethouder van Maastricht sprak eerder vanmiddag met bewonersdelegaties. Die verwachten daden van de staatssecretaris, temeer omdat haar voorganger steeds heeft gezegd dat het nemen van verregaande maatregelen zoals bijvoorbeeld het sluiten van kooksfabriek 2 niet aan hem was, aangezien hij demissionair staatssecretaris was.

Heijnen zegt in gesprek met directeur Hans van den Berg geschrokken te zijn over het bericht van vorige week dat Tata Steel mogelijk steenkool en ijzererts in zee heeft gedumpt. "Het helpt natuurlijk niet als je wil laten zien dat je stappen vooruit maakt. Dan zet dit je in de beeldvorming een stap terug. Ik hoop echt dat het niet zo is. Dat zou onverteerbaar zijn en ik kreeg van Tata Steel het gevoel dat dat ook niet is wat zíj willen."