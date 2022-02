Slachtoffers van huiselijk geweld: "Mensen zijn echt onwetend"

Susanne leest verschillende Facebook-reacties hardop voor, die zijn geplaatst onder een eerder nieuwsbericht waarin zij vertelde over huiselijk geweld. 'Bij mij zou dit maar één keer gebeuren', staat er. En: 'lekker voorbeeld voor je kind. Die denkt straks dat hij het ook kan maken'.

"Mensen zijn onwetend", zegt Susanne. "Het is makkelijk oordelen vanachter een scherm." Susanne werd twee jaar lang mishandeld door haar toenmalige vriend. "Het begon met het bepalen van mijn kleding en hij werd boos als ik mijn Whatsapp zonder hem opende. Later kwam het fysieke geweld." Hij gaf elke keer aan dat het hem speet en hij was ook volgens Susanne echt verdrietig als hij weer de fout was ingegaan.

