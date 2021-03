Zorgen over steeds ernstigere gevallen van huiselijk geweld, mede door corona

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling nam het afgelopen jaar wat af. Het afgelopen jaar werd er 3.091 keer aan de bel getrokken bij Veilig Thuis, een jaar eerder was dat nog 3.242 keer. Verreweg de meeste meldingen van het afgelopen jaar komen uit Hilversum (1.240), maar ook uit Huizen (465) en Gooise Meren (508) komen honderden meldingen.

Een daling van het aantal meldingen klinkt misschien positief, maar dat is niet het gevoel dat leeft. Er zijn allereerst zorgen over het aantal gevallen van huiselijk geweld dat - onder meer als gevolg van de coronacrisis - nog onder de radar blijft. "Er zijn zorgen dat we het zicht verliezen op gezinnen en kinderen in de knel", stellen de wethouders. De zorgen komen onder meer doordat kinderen steeds vaker bellen met de Kindertelefoon over emotionele problemen en huiselijk geweld.

Ook neemt de ernst van de meldingen toe. "Er is vaker sprake van een urgente situatie waar acuut moet worden ingegrepen dan in voorgaande jaren", concludeert men. Ook dat kan een coronagevolg zijn. "Vaak komen er pas meldingen binnen als de situatie al is geëscaleerd en er hardnekkige patronen zijn ontstaan, die zeer moeizaam te doorbreken zijn."

Problemen sneller signaleren

De gemeenten willen hun zicht op kwetsbare gezinnen en kinderen herstellen, zodat eventuele problemen eerder gezien kunnen worden. Dat gebeurt onder meer door meer samen te werken met scholen, huisartsen en de politie. "De komende tijd versterken we acties om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, snel te signaleren en effectief aan te pakken", zo klinkt het.

Als proef wordt er onder meer eerder contact opgenomen met scholen als een kind steun kan gebruiken omdat de dag of avond ervoor de politie aan de deur is geweest in verband met een geweldsincident. De gedachte is dat scholen slachtoffers kunnen ondersteunen, maar ook aan de bel kunnen trekken als er meer aan de hand blijkt. De aandacht gaat overigens niet alleen naar kinderen, maar op andere manieren bijvoorbeeld ook naar ouderen die te maken met huiselijk geweld.

Oproep aan slachtoffers

Verder worden slachtoffers opgeroepen om zich nog eerder te laten horen. Dat kan onder meer met een chatfunctie op de website van Veilig Thuis, het regionale meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis merkt dat dat al steeds meer gebeurt. Omdat slachtoffers zich vanwege de avondklok na 21.00 uur niet fysiek kunnen melden, zijn medewerkers tegenwoordig tot 22.00 uur via de chat bereikbaar.