Lil' Kleine verdwijnt deels van Spotify en zit voorlopig nog vast

Sportify geeft verder geen toelichting op het besluit om muziek van de rapper te weren. Eerder vandaag besloot radiozender FunX om voorlopig ook geen muziek van de rapper te draaien. "Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek", schrijft een woordvoerder van FunX. "Daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil' Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlist van NPO FunX."

Tweede boycot

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat FunX besluit de muziek van Lil' Kleine voorlopig niet te draaien. Eerder boycotte de zender zijn liedjes al nadat er geruchten waren opgedoken over een andere vermeende mishandeling.. Ook hiervoor werd Scholten opgepakt, maar door een gebrek aan bewijs werd die zaak uiteindelijk geseponeerd. FunX draaide daarop ook de boycot terug. Op andere radiozenders zoals Qmusic, 100% Nl, Radio veronica en Sky Radio valt de muziek van Lil' Kleine ook niet te horen. Volgens de NOS stond de muziek van de rapper überhaupt al niet in de afspeellijsten van deze zenders.

Mishandeling

De 27-jarige Scholten wordt verdacht van het mishandelen van zijn vriendin Jaimie Vaes (31). Op social media circuleren beelden waarop de mishandeling te zien zou zijn. De rapper zit hiervoor voorlopig nog vast. Tot het moment van een eventuele voorgeleiding of heenzending doet de politie verder geen mededelingen.

Scholten werd vrijdag nog veroordeeld voor het mishandelen van een 28-jarige Amsterdammer in een nachtclub in de buurt van het Rembrandtplein. Voor het voorval gaf de rechter hem een taakstraf van 120 uur.