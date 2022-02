Eindelijk olympisch debuut voor bobsleeër Ivo de Bruin

Ivo de Bruin uit Uithoorn heeft zijn debuut op de Olympische Spelen gemaakt. In de tweemansbob klokte hij zojuist in de eerste heat een tijd van 1.00,46. Daarmee eindigde hij als 27ste in run één.

De tijd die De Bruin neerzette was 1,44 seconde langzamer dan klassementsleider Francesco Friedrich uit Duitsland. Hij zette een tijd neer van 59,02. Om 14.40 uur begint de tweede run.

De Bruin wist zich in 2014 en 2018 niet te kwalificeren voor de Spelen. Ook voor Peking kwam hij volgens de eisen van NOC*NSF tekort. De bobsleebond droeg het uiteindelijk toch voor de viermansbob, omdat hij door de coronamaatregelen was beperkt in zijn mogelijkheden om aan de kwalifcatie-eisen te voldoen.

Dat hij met remmer Jelen Franjic ook in de tweemansbob op de baan in het Yanqing National Sliding Centre in actie mag komen, is een bonus. De hoogste klassering dit seizoen was de zestiende plek tijdens een wereldbekerwedstrijd.