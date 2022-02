Reiskosten statushouder en straatjournaalverkoper Mo worden vergoed: "Ben er blij mee"

Haarlems bekendste straatjournaalverkoper Mohamed Rugamana hoeft niet meer wekelijks zijn eigen treinkosten naar een AZC in Dronten te betalen. Stem in de stad neemt deze kosten van de asielaanvrager over.

In een reportage op NH nieuws/Haarlem105 was een paar weken geleden te zien hoe Mo iedere week een treinreis van zo'n vijf uur maakt. Door zijn herziende asielaanvraag is hij verplicht zich sinds april 2019 te melden in Dronten omdat Mo in dat AZC staat ingeschreven.

Volgens een medewerker van Stem in de stad die Mo begeleid is de video een bevestiging dat het onmenselijke van Mo wordt gevraagd. "Het is vernederend dat iemand zo lang in de trein moet zitten om zich alleen maar te moeten melden. Ook kan hij al die uren niet 'Het Straatjournaal' verkopen." De medewerker wil liever anoniem blijven, maar haar naam is bekend bij de redactie.

Begeleiding

Het Haarlemse Stem in de stad begeleidt, zowel juridisch als maatschappelijk, uitgeprocedeerde asielaanvragers, dak- en thuislozen en asielaanvragers. Mo, die al zestien jaar in Haarlem verblijft en hier zijn netwerk heeft, is dan ook een bekende van Stem in de stad.

Zo volgt hij er taallessen en helpen ze hem in zijn contact met allerlei instanties. En nu worden dus ook zijn reiskosten van ongeveer vijftig euro per week vergoed. Mo laat weten blij te zijn met het geld.