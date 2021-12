Straatjournaalverkoper Mo schrijft meer dan honderd kerstkaarten: "De mensen zijn heel blij"

Mohamed is al dertien jaar een straatjournaalverkoper in Haarlem. Inmiddels heeft hij een vaste klantenkring opgebouwd die hem veel steun geeft. Om iets terug te doen heeft Mohamed iets bedacht, namelijk het schrijven van meer dan honderd kerstkaarten voor zijn trouwe klanten.

"De mensen zijn heel blij", zegt Mohamed over zijn actie. Deze straatjournaalverkoper die al meer dan dertien jaar in de binnenstad straatjournaals verkoopt, is een bekende verschijning en mensen kennen hem beter als Mo.

Veel klanten zijn aangenaam verrast als ze het kerstkaartje in de krant vinden. "Ik koop zo af en toe een Straatjournaal", zegt Kelly Groen die met de kerstkaart van Mo in haar hand staat.