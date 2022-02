In Haarlem niet 's nachts maar wel overdag dansend protest: "We willen weer knallen"

Onder andere de houseopa en voormalig wethouder Michel Rog stonden vanmiddag langs de kant om de nachthoreca in hun varend protest te ondersteunen. De ene na de andere beat klonk uit de sets van dj's op twee boten. En veel dansliefhebbers konden even hun hart ophalen.

Johan de Vries, al jaren beter bekend als de house-opa die graag de festivals afstruint in de regio, klom even aan boord om toch weer even een paar moves te maken. Oud-wethouder Michel Rog, die opstapte omdat hij moeite had met de coronamaatregelen zoals de qr-code, wiegde op de kade heen en weer.

Voor de medewerkers van club JUNE is het de enige manier om te protesteren tegen de langdurige lockdown voor de nachthoreca. Clubeigenaar Martijn Bevelander houdt de deuren dicht tijdens de landelijke protestactie 'De Nacht Staat Op'. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem heeft in tegenstelling tot andere steden zoals Amsterdam en Hilversum boetes tot 50 duizend euro aangekondigd als de clubs en het poppodium wel opengaan.

Veel steun

Maar de vele mensen op de kade en in de meevarende bootjes maken veel goed. "Ik voel me mega gesteund, zoveel mensen op de kade en zoveel bootjes." Tot zijn grote vreugde wordt er ook flink gedanst. "Dansen is leven."

Bij de Haarlemmers langs de kade en op de bruggen over het Spaarne is heus begrip voor de coronamaatregelen, maar het duurt ze nu wel te lang. "Het is op gegeven moment ook op en dan wil je weer. Je wilt knallen." En een andere kan eigenlijk niet meer wachten omdat het feest op de grachten er zo leuk uit ziet. Zijn vader ziet zijn 21-jarige zoon weer opbloeien: "Die kan nergens naar toe en ik vind dat het allang tijd is dat het weer open gaat."