Shots en Dokter dicht, G-spot en Rex wel open: 'Geen kamikaze aan het einde van de oorlog'

Feestclub Shots en de Dokter aan de Groest in Hilversum blijven dicht vanavond. G-Spot en Rex gaan wel open. Manager van Shots, Robin Ter Laag, laat in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag weten de stille hoop te hebben binnen een maand weer volledig open te mogen.

Onder de naam 'De Nacht Staat Op' zou de nachthoreca in Nederland vanavond uit protest tegen de coronamaatregelen open gaan. Ook in Hilversum zou dit gebeuren, maar vrijdagmiddag liet de gemeente weten toch te gaan handhaven. Dit terwijl de clubeigenaren in veronderstelling waren dat dit niet zou gebeuren.

Dit is tegen het zere been van de manager van feestclub Shots aan de Groest. "Wij kregen een bericht van een zeer betrouwbare bron van binnen de gemeente dat er niet gehandhaafd zou worden. Er zou begrip zijn voor onze actie en we konden ons ding doen."

Maar vrijdagmiddag kwam er toch een brief van de gemeente binnen dat er toch gehandhaafd zou worden. "Dan is er gewoon niet veel aan te doen."

