Voor de nachtclubs wordt het weer een 'nachtje ouderwets feesten', zegt horecaondernemer Marco van Velthooven. De Hilversummer doet met twee van zijn zaken mee: Rex en G-Spot. De twee nachtclubs gaan open tussen 22.00 en 5.00 uur.

Het was voor Van Velthooven niet meteen klip en klaar dat hij na een maandenlange sluiting mee zou doen aan het protest. "Toen we hoorden van het protest wisten we meteen zeker dat we mee wilden doen, maar het was wel even afwachten hoe de gemeente zou optreden. Als je van tevoren al zeker weet dat er handhavers voor de deur staan en met boetes gaan zwaaien, dan moet je je afvragen of je het wel moet doen. Maar we hebben goede gesprekken gehad met de gemeente. We gaan het gewoon doen."

Na maanden weer feesten

Voor de Hilversumse clubs is het duidelijk: ze gaan open en blijven ook open. "Dat mag ook wel na al die tijd zonder perspectief, we zijn echt te lang dicht geweest", legt Van Velthooven uit. "We weten nu dat het allemaal weer veilig kan, dus we gaan het doen. Morgennacht lekker ouderwets tot 5.00 uur en daarna wachten we af wat de maatregelen worden. We horen nu dat ze willen versoepelen en dat de horeca tot 1.00 uur weer open mag. Dat is natuurlijk nog wel een beperking, maar daar kunnen we tenminste weer wat mee."