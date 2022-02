Dit is top 10 'Leukste Hond van NH' volgens boswachters, nu kan publiek stemmen

De boswachters van Staatsbosbeheer hebben in hun zoektocht naar de leukste hond van Noord-Holland, uit bijna duizend inzendingen een top 10 weten samen te stellen. Vanaf nu is het aan het publiek om de nummer één te kiezen. Die wordt fotomodel voor de campagne rond de aanlijnplicht tijdens het naderende broedseizoen.

Begin deze week maakte boswachter Samuelle van Deutekom, samen met haar collega Yvonne, de eerste grote schifting. Eerst vielen de honden af die niet voldeden aan de foto-opdracht: in de natuur en aan de lijn. Zij stelden een top 50 samen die daarna richting al hun collega's in de provincie gingen.

Van Deutekom bedacht de campagne vorig jaar, toen nog alleen voor het Schoorlse bos. Ze wil daarmee de mensen op een leuke manier op de regels rond de start van het broedseizoen wijzen. De inzendingen kwamen voor de provinciale ronde ook echt vanuit heel Noord-Holland: van De Koog op Texel tot en met Hilversum in 't Gooi.

Stemmen

Vandaag is de verkiezingspagina geopend waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. De komende dagen zal duidelijk worden welke vrolijke viervoeter straks als 'next top model' op posters, banners en flyers zal verschijnen als het nieuwe gezicht/hondenbekje van de campagne. De aanlijnplicht start in sommige gebieden al op 1 maart, de boswachters hopen dat mensen even goed de borden lezen waarop valt te lezen wanneer de honden weer aan de lijn moeten. Stemmen kan tot 17 februari.