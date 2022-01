Boswachters van Staatsbosbeheer zoeken leukste hond van Noord-Holland

Staatsbosbeheer zoekt de leukste hond van onze provincie die kan helpen bij een campagne om mensen op het broedseizoen te wijzen. In veel natuurgebieden mogen de honden een deel van het jaar loslopen. Maar straks, in maart, als de vogels weer eieren gaan leggen, moeten de trouwe viervoeters weer aan de lijn.

De zoektocht van de boswachters naar de leukste hond, begon vorig jaar in Schoorl. Daar werd Labradoodle 'Lieve' het boegbeeld van de campagne om mensen op de broedende vogels en de bijbehorende aanlijnplicht te wijzen. Er kwamen toen zoveel reacties van buiten Schoorl binnen dat nu de hele provincie kan meedoen.

"Vorig jaar zijn er foto's van 500 honden ingestuurd. Ik ben reuze benieuwd wat we dit jaar binnen gaan krijgen", vertelt boswachter Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer in Schoorl. "Ik zocht een leuke manier om met de hondenbezitters in contact te komen. Je merkt dat er soms gebrek aan kennis is over het broedseizoen en als ze het weten dan juist graag willen meewerken."

Rust

Volgens Staatsbosbeheer is het belangrijk dat de dieren van maart tot september ongestoord hun werk kunnen doen. In de duinen bijvoorbeeld broeden vogels zoals de houtnsip en de nachtzwaluw op de grond. Een loslopende hond kan dan erg verstoren en de aanstaande ouders verjagen. Alleen de geur kan al genoeg zijn. Ook andere dieren zoals vossen, marters en konijnen zijn gebaat bij rust in deze periode.

De leukste hond van Noord-Holland krijgt dus een belangrijke baan. "De hond komt op banners te staan die te zien zullen zijn bij heel veel natuurgebieden in Noord-Holland. Ook komen er folder", legt Van Deutekom uit. Hond 'Lieve' krijgt dus een opvolger voor de hele provincie. "Maar ze blijft natuurlijk de leukste hond van Schoorl, die titel pakken ze niet meer af."

Aanmelden

Denkt u dat uw Hector, Fifi, Tommie of hoe ze ook heten kans maken op de titel en de bijbehorende baan? Aanmelden kan vanaf nu. Een team van boswachters zal daarna een shortlist opstellen. Ze letten daarbij op de uitstraling, maar natuurlijk ook of hij of zij aangelijnd is en/of de foto in de natuur genomen is. Daarna kan er gestemd worden en komt er een winnende hond uit de bus.