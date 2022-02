Autocoureur Calvin droomt van 24 uur van Le Mans: "Hoop over 3 of 4 jaar"

Dit jaar gaat Calvin niet meer karten. Hij focust zich volledig op (internationale) lange afstandsraces en doet dit jaar mee aan de sprintcup in Nederland. "Dat heeft ook met budget te maken. Maar vorig jaar heb ik één keer een oefenwedstrijd gedaan bij de sprintcup en reed ik pole position en werd twee keer tweede. Ik wil zoveel mogelijk rijden en kilometers maken, en daarbij is het doel kampioen te worden van Nederland."

In zijn Citroën C1 rijdt Calvin trainingsronden op Circuit Zandvoort. In de regen, omstandigheden die hem goed liggen. Hij maakt zich op voor een nieuw seizoen. "De zes uur van Zandvoort hebben we vorig jaar met het team gewonnen, de 12 uur van Portimao in Portugal ook. En ik ben juniorkampioen van de Benelux geworden. Ook ben ik de beste onder de 21 jaar. Uit een veld van ongeveer 70 deelnemers, ben ik de jongste."

Bijbaan

Het is een terugkerende uitdaging voor de Horinees: budget. Om dat rond te krijgen heeft hij een bijbaan. "Ik geef les aan kinderen van 8 tot 12 jaar die in auto's racen. Ik geef ook les op de kartbaan en op het circuit waar mensen kunnen rijden in auto's zoals waar ik ook in race."

Toen we Calvin als 15-jarige in 2019 voor het eerst spraken, toen nog als karter, was hij al duidelijk over zijn ambities. Als professioneel coureur de 24 uur van Le Mans rijden. Hoe ver is hij nou om zijn droom te verwezenlijken?

"Op de helft. Het komt steeds dichterbij. Je leert vechten, leert snel rijden, bumper aan bumper. De basis leg ik hier", legt hij uit. Een planning heeft hij ook in zijn hoofd. "Nou, over drie of vier jaar wil ik er wel zijn."