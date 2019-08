Geldgebrek houdt karttalent Calvin niet tegen: "Ik wil professioneel coureur worden"

HOORN - Aan talent en inzet ontbreekt het niet bij Horinees Calvin de Groot. Toch kan de 15-jarige karter niet meestrijden om overwinningen. Niet omdat hij niet goed genoeg is, maar omdat anderen meer geld hebben om beter materiaal te kopen.

Samen met vader Mark, die ook zijn monteur is, reist Calvin de internationale circuits af met de caravan. In 2017 werd hij nog Nederlands Kampioen in een klasse met oudere en meer ervaren coureurs. Maar des te hoger het niveau, des te belangrijker wordt ook het geld.

Budget concurrenten tot tien keer hoger

"Wij hebben dit seizoen een budget van 8.000 euro, terwijl de top soms wel 80.000 te besteden heeft", vertelt Mark. Calvin vult aan: "Anderen hebben vaak iemand in de familie met een eigen bedrijf. Voor ons is het moeilijk er één te vinden omdat de kartsport weinig animo heeft."



Dat betekent creatief zijn met geld. Waar de meeste concurrenten regelmatig nieuwe banden gebruiken, doet Calvin dat niet. "Banden kosten 200 euro per stuk. Dus als de ene kant is versleten, draaien we ze om en gebruiken ze nog een keer. We recyclen ze."

Het geldgebrek zorgde er in het begin van het seizoen voor dat Calvin ruim achteraan het veld reed. "Maar we hebben wat dingen kunnen aanpassen en een nieuw frame gekocht. De laatste race werd hij achtste. Dat is voor ons een overwinning", aldus zijn vader.



'Formule 1 te duur voor mij'

Waar de meeste racetalenten dromen van Formule-1, is Calvin realistisch over zijn toekomst. "Natuurlijk is Formule-1 mijn droom. Alleen heb je daar zoveel geld voor nodig, dat is niet beschikbaar voor mij. Ik wil graag professioneel coureur worden, maar dan in de tourwagens, zoals bijvoorbeeld de 24 uur van Le Mans. Zulke wedstrijden lijken met vet."

