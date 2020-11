Racetalent Calvin dicht bij grote droom: "Het begin van veel moois"

HOORN - Calvin de Groot komt steeds dichter bij zijn grote doel: professioneel coureur worden. Waar hij vorig jaar nog samen met z'n vader alles zelf moeten doen, heeft een toevallige ontmoeting in België zijn carrière in een stroomversnelling gebracht.

Het is mei 2019. Zoals altijd is Calvin samen met zijn vader, die ook zijn monteur is, met de caravan naar Genk gekomen voor een kartrace. "Heel klungelig waren we de tent vergeten, en dus stonden we in de regen met onze kart. We mochten bij de Belgische teameigenaar Jo Lambrecht in de tent schuilen en zijn daar het hele weekend gebleven."

De Belg, zelf oud-coureur, ziet gelijk het talent van de 16-jarige Horinees. "Ik zei: 'Daar zit potentieel in. Daar moeten we iets mee'. Dus heb ik aangeboden dit jaar met hem samen te werken, en zo is geschied."

Hij krijgt een fabriekskart en een ervaren monteur tot zijn beschikking. Bovendien kan hij ervaring opdoen in lange afstandsraces. Helaas zorgt corona ervoor dat het vooral beperkt blijft tot trainen en het rijden van slechts enkele races, maar daarbij valt Calvin wel op.