Oplossing in zicht voor al jarenlange geluidsoverlast provinciale weg Broekerhaven

Na de ingebruikname van de nieuwe Westfrisiaweg in 2018 namen de klachten bij omwonenden van geluidsoverlast steeds verder toe. Met name aan de noordkant van de weg. De provincie deed ruim twee jaar geleden al onderzoek en constateerde dat het (vracht)verkeer op de N307 met 65 procent was toegenomen. Bewoners hebben al jaren slapeloze nachten door de voorbijrazende vrachtwagens 's morgens vroeg.

De gemeente heeft samen met de bewoners en de provincie gekeken wat mogelijk is om de

situatie te verbeteren. Door het plaatsen van geluidsbakken onder de bestaande vangrail aan de noordkant kan het verkeerslawaai verminderen. De geluidsbakken kaatsen het geluid naar de grond toe, waarna het door de berm grotendeels wordt geabsorbeerd.

Geluidswering en beplanting

Om te kijken of het plaatsen van de geluidsbakken effectief zal zijn, laat de gemeente een geluidsmeting uitvoeren vóór en na het plaatsen ervan. Wethouder Lydia Groot is blij dat er nu meer duidelijkheid komt over het verkeersgeluid van de N307. "De provincie bepaalt de hoeveelheid geluid aan de hand van berekeningen op basis van verkeersdrukte. Het meten wat het geluidseffect is van de weg zonder en mét de geluidsbakken brengt voor de verschillende partijen meer duidelijkheid over de overlast die wordt ervaren."

Omdat er aan de zuidkant van de weg geen vangrail is, maakt de provincie Noord-Holland daar een dichte groenstrook die het geluid moet gaan weren.

Metingen

Naar verwachting zullen de eerste geluidsmetingen eind deze maand of begin maart plaatsvinden. Nadat alle vergunningen rond zijn en de metingen afgerond, zullen de geluidsbakken worden geplaatst. Daarna zal in april een tweede meting plaatsvinden en een rapport worden uitgebracht over de resultaten.