Weer duizenden zeesterren aangespoeld op strand: "Indrukwekkend maar niet uitzonderlijk"

Het strand van Zandvoort ligt bezaaid met zeesterren. In de afgelopen weken werden ze hier al vaker gespot en vorige maand lagen er ook al grote hoeveelheden op het Bloemendaalse strand.

Volgens zee-ecoloog Kees Camphuysen van het NIOZ, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, is het niet uitzonderlijk. "Het kunnen echt enorme bergen zijn en het ziet er indrukwekkend uit, dat kan ik beamen. Maar het is niet uitzonderlijk."

Het aanspoelen van de zeesterren komt vaker voor in Wijk aan Zee door de grote pier die daar in zee ligt. Het aanspoelen van de zeediertjes heeft alles te maken met de stroming van de zee. "Soms komt het door bodemvisserij, maar in dit geval heeft het te maken met storm. Die kan de bodem van de zee flink loswoelen en zo worden de zeesterren meegesleurd en komen ze op het strand terecht", vertelt Camphuysen.

De zeesterren liggen niet zo heel ver uit de kust op de zeebodem en daardoor komen ze ook gemakkelijk op het strand terecht na een storm. Er is dus niks verontrustends aan de hand. Ook heeft het aanspoelen van grote hoeveelheden zeesterren in Zandvoort niks te maken met het boorplatform voor de kust. "Nee daar komt het niet door. Het heeft echt te maken met onrust in het water", aldus Camphuysen.