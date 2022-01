Proefboring voor gaswinning voor de kust van Zandvoort, GroenLinks maakt zich zorgen

Sinds enige tijd is er voor de kust van Zandvoort een boorplatform in de Noordzee verschenen. Zo nu en dan zijn er ook vlammen te zien, wat kan duiden op het affakkelen van gas. Nu staan er natuurlijk vaak boorplatforms langs de Noord-Hollandse kust, maar volgens Karim El Gebaly van GroenLinks staat deze wel heel dicht op de bebouwing. Hij maakt zich zorgen en heeft opheldering gevraagd bij het Zandvoortse college.

"Dit is totaal niet wenselijk en ik ben er ook erg boos om", aldus El Gebaly. Hij zag de lichtgloed van de vlammen onlangs 's avonds aan de horizon en maakte er foto's van. "Dat was rond 9.30 uur. Ik hoorde dat ze de volgende ochtend om 8.30 uur nog bezig waren. Het is ongelooflijk, we proberen tijdens de Formule 1 hier iedereen uit de auto te krijgen, maar we staan wel toe dat ze daar constant gas aan het affakkelen zijn in de buitenlucht."

Proefboring naar gas

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verwijst naar een vergunning die in de zomer van 2021 is verleend aan bedrijf Tulip Netherlands Offshore B.V. uit Den Haag. Daaruit blijkt dat het voor de kust van Zandvoort om een tijdelijke proefboring naar gas gaat op een locatie die 'Q11-B' wordt genoemd.

Er liggen daar meerdere kleine gasvelden. In dit geval gaat om een gasput op ongeveer 12 kilometer uit de kust. Doel is, zo staat in de vergunning, om te onderzoeken of de gasput daar 'economisch winbare gasreserves' bevat. Mocht dat zo zijn, dan wordt de put afgesloten en wordt hij later eventueel gebruikt voor gaswinning. De huidige werkzaamheden zullen enkele maanden duren en daarna zal het boorplatform weer weggesleept worden. Op het platform is altijd personeel aanwezig om toezicht te houden. Helikopters en schepen zorgen voor de bevoorrading en het verplaatsen van personeel.

