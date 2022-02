Bewoners ontruimde flat in Heerhugowaard weer naar huis: "Het sloeg helemaal op je adem"

De bewoners van het appartementencomplex op het Stationsplein in Heerhugowaard zijn weer naar huis. Gisteravond werd het gebouw ontruimd vanwege een penetrante stinkende geur. De bron is volgens de veiligheidsregio inmiddels bekend, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht.

"Het was echt een lucht die sloeg op je adem. Ik kon moeilijk ademhalen en moest hoesten", vertelt een bewoner die gisteravond onverwachts zijn huis moest verlaten.

De brandweer ontruimde alle 47 appartementen in het gebouw. De bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen verzorgingshuis, drie bewoners met corona-verschijnselen verbleven in een hotel.

Bron van de stank

De bewoner denkt te weten uit welk appartement de penetrante geur kwam. "Het wordt verhuurd aan een stelletje dat we er eigenlijk à la minute eruit willen hebben. Enorme lawaaioverlast, vooral 's nachts."

De bron van de stank is inmiddels bekend bij de veiligheidsregio en de stankoverlast is opgelost. Naar de exacte oorzaak wordt nog onderzoek gedaan. Alle woningen zijn rond middernacht vrijgegeven en de bewoners konden weer terug naar huis.