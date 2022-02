Flat ontruimd vanwege 'penetrante lucht', Waarders komende uren nog niet naar huis

Op het Stationsplein in Heerhugowaard staat het vanavond vol met hulpdiensten vanwege een penetrante lucht in een flatgebouw. Omdat de brandweer nog niet weet waardoor de stank wordt veroorzaakt, is het hele gebouw nu ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een verzorgingshuis aan de overkant.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat er een melding binnenkwam van stankoverlast in een appartement. Eenmaal aangekomen in het appartement rook de brandweer de stank ook en ging over tot ontruiming. Ondertussen is besloten het hele gebouw te ontruimen omdat de geur ook op andere plekken te ruiken was.



Waar de stank vandaan komt, is volgens de woordvoerder nog onduidelijk. "Op het moment is er een adviseur op het gebied van gevaarlijke stoffen aanwezig om uit te zoeken wat de stank veroorzaakt."



Later op de avond laat de woordvoerder weten dat alle appartementen zijn bekeken, maar dat de bron van de stank nog niet gevonden is. "Eén appartement hebben we niet kunnen bekijken omdat de bewoner niet thuis is. De politie gaat die openen, daarom is er een slotenmaker onderweg", vertelt hij. "Ook de winkels onder het gebouw worden bekeken."

