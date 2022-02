Korfballers Koog Zaandijk sluiten af met thuisnederlaag tegen Fortuna

In poule A van de Korfbal League heeft Koog Zaandijk de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna verloren. De Koogers, al zeker van een plek in de kampioensgroep, legden het met 21-28 af tegen het ongeslagen Fortuna.

Marjolijn Schenk werd met vijf treffers topscorer aan de kant van KZ. Direct nadat zij het eerste punt had gemaakt, trok de ploeg uit Delft de wedstrijd naar zich toe. Halverwege stond het 8-15. Het lukte het team van trainer/coach Tim Bakker in de tweede helft niet om dat gat te dichten. Kleiner dan vijf punten (19-24) werd het verschil nooit.

Door de nederlaag begint KZ in de kampioensgroep met vier punten. Fortuna neemt acht punten mee uit het eerste deel van de competitie. PKC en DVO verzamelden zes punten. DOS'46 en LDODK beginnen op nul. De beste vier teams uit de kampioensgroep spelen in de play-offs voor een ticket voor de finale in Ahoy.

De twee andere Noord-Hollandse ploegen, Blauw-Wit en Groen Geel, moeten in de degradatiegroep het vege lijf zien te redden.