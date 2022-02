Geen kampioenspoule voor Groen Geel na oorwassing tegen PKC

Het is Groen Geel vanavond niet gelukt om te stunten tegen PKC. De regerend landskampioen was in Wormer een paar maatjes te groot: 15-29. Door de nederlaag hebben de Noord-Hollanders zich niet geplaatst voor de kampioenspoule.

Eigenlijk kwam Groen Geel er geen moment aan te pas vanavond. In de eerste helft werden veel doorloopballen gemist, terwijl PKC van afstand met scherp schoot. Vooral Richard Kunst had het op zijn heupen met acht doelpunten in de eerste 25 minuten.

Halverwege was de achterstand al opgelopen tot negen punten (9-18), waardoor Groen Geel er na rust geen wedstrijd meer van kon maken. In de slotfase werd de achterstand nog wel verkleind van zestien naar veertien punten. Dat was echter een schrale troost voor de Zaankanters.

Het verlies betekent dat de ploeg van coach Daniel Harmzen de rest van het seizoen in de degradatiepoule gaat spelen. Bij winst of een gelijkspel was de uitslag bij TOP tegen DOS '46 bepalend geweest voor plaatsing voor de kampioenspoule.