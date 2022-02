Poppodium Manifesto snapt protestactie nachtclubs: "We willen terug naar het normale"

Het nachtleven trekt aanstaande zaterdag de stoute schoenen aan en veel clubs gooien de deuren open, vanwege de protestactie: De Nacht staat op, weer open voor het publiek. Het Hoornse poppodium Manifesto gaat niet fysiek meedoen aan de actie, maar organiseert wel een online streamevenement.

Frank van den Berg werkt al meer dan 15 jaar als programmeur bij poppodia Manifesto - Tom de Vos

Het poppodium dat sinds 1999 een bekende uitgaansgelegenheid is voor Horinezen, kent al twee jaar lang een lastige periode door de noodgedwongen coronamaatregelen. Progammeur en organisator Frank van den Berg, werkt al meer dan 15 jaar bij Manifesto en ziet met eigen ogen zijn geliefde plek verstoffen. "We willen gewoon weer terug naar het normale." "We hebben de afgelopen twee jaar hier heel weinig activiteiten gehad, helaas." Vorig jaar oktober werden er nog een paar concerten gegeven, maar toen viel alles weer stil vanwege de strenge lockdown.



Tekst gaat verder onder video:

Manifesto gaat zaterdag op geheel eigen wijze meedoen aan de actie - NH Nieuws

Nachtclubs gaan op eigen initiatief zaterdag 12 februari weer gasten ontvangen. Dit initiatief is gestart door Nachtbelang, OAC (Overleg Amsterdamse clubs), ondersteund door de nachtsector uit het hele land. De Nederlandse clubs willen aandacht voor het belang van het nachtleven en voeren daarom campagne: 'De Nacht staat op'. Volgende persconferentie "Ik snap de protestactie helemaal", vervolgt Van den Berg. "Want deze hele scene staat al twee jaar compleet stil. Mijn hart zegt: 'We moeten in actie komen', maar we hebben te maken met de belangen van de overkoepelende stichting." Het poppodium wil daarom geen boetes riskeren en wacht af tot de volgende persconferentie. "Wij hopen vanaf maart op verruiming en dat we dan weer de dingen gaan doen, die we willen doen." Tekst gaat door onder de foto.

Frank van den Berg merkt op dat veel vrijwilligers afhaken - Tom de Vos

De kas rinkelt niet en optredens zijn er al maanden niet meer geweest. Toch is dat niet het enige dat Van den Berg is bijgebleven. "Het aantal vrijwilligers is in de afgelopen twee jaar flink verminderd. We hadden voorheen zo'n 60 vrijwilligers hier werken, maar daar is misschien nog maar de helft van over." Mooie herinneringen Ook merkt de programmeur op dat veel vrijwilligers moeite hebben met het beleid van de overheid. "Sommigen vrijwilligers willen niet werkzaam zijn indien er een 2G, 3G of wat voor G-beleid dan ook toegepast wordt." Voorlopig moet poppodia Manifesto het doen met mooie herinneringen van vroeger en houdt Van den Berg zich bezig met allerlei klusjes in het pand.