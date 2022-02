Amsterdamse nachtclubs uit protest volgend weekend open: "Het is een schreeuw om aandacht"

Volgende week zaterdag 12 februari openen clubs in de stad uit protest de deuren. Maatregelen of niet, de nachtclubs zijn er helemaal klaar mee en willen die zaterdag vanaf 21.00 uur weer dansende Amsterdammers in hun club.

"Het is een schreeuw om aandacht. We worden continu in iedere persconferentie genegeerd", vertelt eigenaar van club Bitterzoet en mede-initiatiefnemer Bas Louwers. "Het lijkt erop alsof de Amsterdamse clubs, of eigenlijk alle clubs in heel Nederland, niet bestaan, ."

Plan van aanpak

Ook al zijn de clubs dicht, de eigenaren zien alsnog veel feesten. Er worden veel illegale feestjes georganiseerd en dat steekt. "Die zijn niet veilig. Wij kunnen het wel veilig. We hebben een plan van aanpak, dat is opgesteld door de Koninklijke Horeca." Zo moeten bezoekers kaartjes kopen en worden ze vervolgens geregistreerd. "Het bron- en contactonderzoek kan hier iets mee."

Sancties

Louwers vindt het tijd voor actie, maar vreest ook voor sancties van de gemeente. "We zijn de enige sector die werkt met een vergunning. Daarom hebben we ons elke keer maar ingehouden. Op een gegeven moment moet je wel een keer een statement maken."

"De burgemeester voelt de pijn van de nachtcultuur. Ze staan al jaren als laatste in de rij bij versoepelingen. We kijken komende dagen naar plannen en gaan met clubs in overleg. Dat gesprek zal ook gaan over de verantwoordelijkheid van de gemeente om de landelijke coronamaatregelen te handhaven", laat de woordvoerder van burgemeester Halsema weten.

De clubs zullen volgende week zaterdag controleren op het coronatoegangsbewijs.

Bekijk hier het statement van de nachtclubs: