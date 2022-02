FC Volendam haalt Oskar Buur als vervanger van Denso Kasius

Bij zijn vorige club Wolverhampton Wanderers liet Buur zijn contract ontbinden en zo komt hij transfervrij naar Volendam. In Denemarken speelde hij voor Aarhus GF en Brabrand IF. In 2017 vertrok hij naar Engeland. In de hoofdmacht van Wolverhampton Wanderers kwam hij niet veel aan spelen toe en zo werd hij vorig jaar verhuurd aan het Zwitserse Grasshoppers.