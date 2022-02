240 populieren aan de N246 worden gekapt: "Ik ga er even niet meer naartoe"

Vanaf maandag 14 februari zal de N246 ter hoogte van Buitenhuizen er een stuk kaler uitzien: er worden namelijk 240 populieren gekapt. Het is te gevaarlijk voor weggebruikers om de bomen te laten staan. Vandaag beginnen de voorbereidende werkzaamheden, waardoor er verkeershinder kan ontstaan. De massale bomenkap doet Monique Zonneveld van Groenzaans pijn, maar 'het is beter om naar de toekomst te kijken'.

"We hebben hard gestreden voor de bomen", vertelt Monique Zonneveld van Groenzaans, een groep die zich inzet voor het behoud van bomen in de Zaanstreek. "Het gaat ons aan het hart, het is één van de stroken bomen die er nog staat." De groenliefhebber wil voorlopig dan ook niet naar de plek toe.

Rijkswaterstaat laat weten dat de bomen gekapt moeten worden vanwege de veiligheid. "De populieren zijn op leeftijd (60-70 jaar), waardoor ze kwetsbaar zijn bij harde wind."

Verkeershinder

De werkzaamheden zorgen ook voor hinder in het verkeer. "Om de bomen veilig te verwijderen en de veiligheid van het verkeer te waarborgen, wordt er telkens een kort deel van de rijstrook richting Zaanstad afgezet, waar op dat moment aan de bomen gewerkt wordt", aldus Rijkswaterstaat.

Verkeersregelaars zullen het verkeer omleiden. Bestuurders moeten rekening houden met tien minuten extra reistijd. Ook het wandelpad langs het kanaal is gedurende de werkzaamheden afgesloten.

Vleermuistorens en wintereik

Monique heeft begrip voor de situatie, maar had gehoopt dat de populieren in etappes werden verwijderd. "Ze controleren de bomen steeds op veiligheid, dus je weet dat het eraan zit te komen." Monique heeft dan ook bezwaar ingediend tegen de kap om een statement te maken. "We wilden het in delen doen omdat het anders impact op de natuur kan hebben. Maar dat kan bij deze populieren niet meer. Die zijn te ver heen."