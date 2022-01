Bomenrij langs Noordhollandsch kanaal toch echt gekapt, N244 drie weekenden dicht

De Westdijk (N244) in Zuidschermer is de komende drie weekenden afgesloten. De provincie begint dan met de kap van honderden populieren die langs de dijk en het Noordhollandsch kanaal staan. De bomen zijn ziek, oud en afbrekende takken vormen een gevaar voor het verkeer. Eerdere bezwaren en extra onderzoek hebben het lot van de bomen niet veranderd.

In mei vorig jaar werden de kapplannen bekend gemaakt. Dat zorgde ook voor kritiek van natuurliefhebbers. De Alkmaarse ecoloog Rutger Polder stelde voor onze camera het nut en de noodzaak van de kap niet in te zien. "Idioot en onnodig."

De bomen worden niet allemaal tegelijk weggehaald. Over een periode van tien jaar wordt er gekapt waarbij er om en om een boom tussen uitgaat. "Zo voorkomen we een kaalslag en dit is ook beter voor de omgeving en van belang voor de vleermuizen", meldt de provincie.

De provincie heeft eind vorig jaar daarom ook extra onafhankelijk onderzoek laten doen naar de populieren. Daaruit bleek dat de bomen toch echt aan takkanker lijden, en dat kap de enige uitweg is.

Vervangen

Alle vijfhonderd bomen worden wél vervangen. De nieuwe bomen komen niet langs het kanaal en de Westdijk te staan, maar aan de andere kant tussen de dijk en de parallelweg. De eerste nieuwe bomen - fruitbomen en heesters - zijn al geplant.

In de weekenden van 15 en 16 januari, 22 en 23 januari en 5 en 6 februari 2022 wordt er gekapt en gesnoeid. De Westdijk (N244) is dan in beide richtingen dicht. Verkeer wordt omgeleid. Hulpdiensten en bewoners kunnen via de parallelweg rijden.