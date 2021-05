Vijfhonderd populieren tegen de vlakte voor verkeersveiligheid

Maar volgens de Alkmaarse ecoloog Rutger Polder is dat onzin. "Het is vandaag windkracht acht en er ligt niets op de weg. Die bomen zijn vitaal en kerngezond en kunnen nog makkelijk twintig jaar mee. Als dit echt moet gebeuren zal ik er echt niet tegen zijn, maar dit slaat nergens op."

Polder vermoedt dat de kap van de bomen te maken heeft met het opmaken van een subsidiepotje dat de provincie heeft gekregen om provinciale wegen veiliger te maken. "Ze kunnen de subsidie veel beter gebruiken om een vangrail aan te leggen. Dat is veel veiliger want daardoor kun je ook niet het kanaal inrijden."

Dat het kappen van vijfhonderd bomen zonde is, erkent ook provinciale projectleider Verzeilberg. Toch is er volgens hem geen andere keuze. "Het belangrijkste is dat de weggebruikers veilig over de weg kunnen. Als de kans zo groot is dat dat niet meer kan, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen."

Biodiversiteit

Voordat er gekapt wordt, worden er dit najaar nieuwe bomen en struiken geplant. Dat gebeurt aan de andere kant van de provinciale weg. Maar dat gaat volgens ecoloog Rutger Polder juist ten koste van de biodiversiteit. "Het gaat om een uniek stukje dijk waar hele bijzondere planten voorkomen. Als je daar bomen plant, verdwijnt dat."

De bomen worden niet allemaal in één keer gekapt maar in fases, verspreid over tien jaar. Op die manier hebben vleermuizen, die de bomen gebruiken als jachtgebied, de tijd om te verhuizen naar de nieuwe bomen aan de overkant van de weg. Dat de huidige bomen niet ziek zouden zijn, bestrijdt Verzeilberg. "Onze groendeskundigen hebben dat geconstateerd."