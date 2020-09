Bomen per ongeluk gekapt in Zaandam: "We voelen ons in de buurt heel verdrietig"

ZAANDAM - Een fout is menselijk, maar bewoners van de Weer en groene organisaties zijn het zat. Het is volgens hen niet de eerste keer dat per ongeluk een boom omgekapt wordt. Gemeente Zaanstad betreurt de situatie en laat weten dat de aannemer bomen weer van 't najaar zal aanplanten. Partij van de Dieren en GroenLinks hebben nog veel vragen en willen het vanavond in de raadsvergadering bespreken.