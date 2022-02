Sportmarketeer Van den Wall Bake: "Ajax had geen andere keuze"

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake kan zich volledig vinden in het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars bij Ajax. "Ajax had geen andere keuze. Dit kan niet door de beugel."

Frank van den Wall Bake

"Overmars is een standvastige factor geweest, maar niemand is groter dan de club. Ajax is het fenomeen", zegt Van den Wall Bake tegen NH Sport. Ook sportjournalist Frits Barend deelt die mening. "Ajax overleeft altijd. Het is een belangrijke schakel die wegvalt, maar wel een vervangbare schakel. Vervangbaarder dan een goede keeper of een goede spits", aldus Barend.

Het aandeel van Ajax kelderde even met 2,5 procent na het nieuws over Overmars. Van den Wall Bake verwacht niet dat dat doorzet. Ook de waarde van de voetballers zal niet dalen. "Clubs kijken naar de kwaliteiten van de spelers en niet naar de kwaliteiten van de directeur. Jongens als Ryan Gravenberch en Jurriën Timber die heel veel potentieel hebben gaan nu echt niet zakken in waarde", aldus de sportmarketeer.

Sportjournalist Frits Barend over Marc Overmars - NH Nieuws

Overmars stond de afgelopen tijd behoorlijk in de belangstelling van andere clubs. Zo werd hij regelmatig gelinkt aan Newcastle United. De vraag nu is of hij na het nieuws van gisteravond nog werkzaam kan zijn in de voetballerij. "Ik denk niet dat een Engelse club hem zomaar zal nemen", denkt Barend. "Niets is zo vergankelijk als de voetbalwereld. Er zullen altijd clubs zijn die zeggen dat hij zijn leven heeft verbeterd en dat hij kwaliteiten heeft die de club goed zullen doen. Ik sluit het dus niet uit. Wellicht reageer ik wat emotioneel, maar ik denk dat het op dit moment desastreus is voor zijn carrière", besluit Van den Wall Bake.