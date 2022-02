Veel ongeloof en boosheid over gedrag Overmars: "Verbijsterend"

Het nieuws rond het opstappen van Ajax-directeur Marc Overmars vanwege diens grensoverschrijdende berichtjes richting vrouwelijke collega's, is in de voetbalwereld - en daarbuiten - ingeslagen als een bom. Op sociale media regent het verontwaardigde reacties.

"Wat een sukkel #Overmars. Veel sterkte aan de dames die hier last van hebben gehad", klinkt het bijvoorbeeld . Of: "Funest voor de club ook dit, hele structuur nu overhoop. Overmars walgelijk vies mannetje." Anderen veroordelen zijn gedrag, al zijn zij wat voorzichtiger in hun bewoordingen omdat niet bekend is wat voor berichtjes Overmars precies gestuurd heeft.

'Bom'

Ook nationale en internationale sportmedia pakken (uiteraard) uit met het nieuws over de inmiddels ex-directeur voetbalzaken van Ajax. Het Belgische Sporza spreekt over 'een bom'. "Wat een mooi weekend leek te worden voor Ajax is net voor middernacht nog uitgedraaid op een dieptepunt." De Duitse boulevardkrant Bild kopt 'Ajax-legende ontslagen' en heeft het over een 'voetbal-aardbeving'. Andere internationale media, zoals de Spaanse kranten Marca en AS, gebruiken termen als 'verbijsterend' en 'schandaal'.

De Telegraaf zet in een artikel uiteen wat de (grote) gevolgen zouden kunnen zijn voor de club. "Met de roemloze aftocht van Overmars wordt een hoop kennis en kunde overboord gegooid. De directeur voetbalzaken had met al zijn ervaring al volledig in beeld hoe en met wie hij de selectie voor komend seizoen zou versterken. Alle mondiale talenten zaten in zijn kaartenbak en met spelers als Nicolas Tagliafico waren afspraken gemaakt over de medewerking aan een transfer in juli of augustus."

De krant schrijft verder dat het vertrek van Overmars zou kunnen leiden tot een transfer van trainer Erik ten Hag. "De enige reden om zijn contract in Amsterdam wél uit te dienen, was Marc Overmars, aan wie hij zich twee keer eerder committeerde. "