Nachtclubs na gesprek met minister Adriaansens: "Protest gaat door"

De nachthoreca heeft vanmiddag overlegd met de minister van Economische Zaken over de coronamaatregelen. De clubs zijn door de regels al ongeveer twee jaar dicht. Een onderwerp van het gesprek was de protestactie, waarbij een aantal clubs vanaf zaterdag weer opengaat. "We gaan het nog steeds doorzetten."

Tijdens het gesprek wilde minister Adriaansens samen met de nachtclubs kijken naar de mogelijkheden voor de sector. De nachtclubeigenaren konden aan de minister uitleggen wat de impact van de sluiting is en hoe de clubs volgens hen weer open kunnen.

Weegmoment

Volgende week maandag, 15 februari, is het nieuwe weegmoment van het kabinet. Voor die tijd zitten er volgens de minister dan ook geen versoepelingen in. Wel hoopt ze vrijdag al iets meer perspectief aan de clubs te kunnen bieden, maar dat kon ze niet beloven.

Daarmee blijft de frustratie van de clubeigenaren bestaan. "De frustratie is niet meer, maar ook niet minder", zegt Pieter de Kroon, eigenaar van de Chicago Social Club en voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs. "Er is niets toegezegd, dus tot die tijd blijft het frustrerend."

De nacht staat op

Ondanks dat het nieuwe weegmoment op volgende week maandag is, gooien veel clubs al aankomende zaterdag de deuren open. Ook De Kroon doet mee met de actie. "Het was een goed gesprek, maar het heeft niets uitgemaakt voor de plannen." Op de vraag of het nog iets uitmaakt voor het protest als er vrijdag perspectief wordt geboden, antwoordt De Kroon: "Dat ligt aan het perspectief."

Minister Adriaansens geeft aan dat ze de noodkreet vanuit de nachthoreca begrijpt, maar dat de regels blijven zoals ze zijn. In het gesprek heeft de minister aan de sector laten weten dat ze alles wat is besproken meeneemt naar het overleg met het kabinet over de nieuwe maatregelen. De woordvoerder van Adriaansens laat weten dat het gesprek het sowieso niet voor niets is geweest.