Uitgever levert bekritiseerd boek over Anne Frank tijdelijk niet meer aan boekhandels

Uitgeverij Ambo Anthos levert het boek Het verraad van Anne Frank voorlopig niet meer aan de boekhandels. Reden is de felle kritiek die het boek sinds het verschijnen ervan heeft gekregen.

"Rond het boek Het verraad van Anne Frank, geschreven door Rosemary Sullivan is dusdanig veel commotie ontstaan dat wij als uitgever, na overleg met de onderzoekers, besloten hebben het boek tijdelijk niet uit te leveren", meldt de uitgever. "We zijn in overleg met de betrokken partijen op welke manier uitlevering hervat kan worden." Eerder bood het bedrijf al excuses aan.

In het boek stond dat Anne Frank waarschijnlijk verraden is door een Joodse notaris. Het zou gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Bergh. Hij zou de familie hebben verraden om zijn eigen gezin te redden.

Kritiek

Anne Frank-specialist David Barnouw zei eerder tegen AT5/NH nieuws dat hij kritisch op het boek was. "Er zit geen smoking gun bij deze man. En een anoniem briefje, daar geef ik als historicus minder om. Dat kan iedereen geschreven hebben." Ook andere specialisten en historici uitten al kritiek.

De onderzoekers, oud-FBI-agent Vince Pankoke en journalist Pieter van Twisk, lieten eerder deze week weten erg te zijn geschrokken van de kritiek. Ze vinden het onjuist dat hun onderzoek niet langs een opsporings-, maar langs de wetenschappelijke meetlat wordt gelegd.