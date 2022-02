Nanninga: "Ton subsidie voor boek Anne Frank moet terug"

Het Nieuw Israëlietisch Weekblad meldde dit weekend dat diverse wetenschappers die als expert zijn opgevoerd in de subsidieaanvraag helemaal niet betrokken waren bij het onderzoek. "Ik neem het de wethouder ook niet kwalijk. Er werden grote namen genoemd en begrijp wel dat de subsidie verleend werd. Maar achteraf blijkt dat wat er voorgespiegeld werd niet klopte, dus moet die subsidie terug", aldus Nanninga.

Volgens de Amsterdamse fractievoorzitter van JA21 kan het geld beter worden geïnvesteerd in andere zaken. "We kunnen het beter investeren in bijvoorbeeld het Nationaal Holocaust Museum of in het Joods Akkoord dat veel raadsleden hebben ondertekent. Lessen over de Holocaust kunnen dat geld ook heel goed gebruiken."

Nanninga wil komende raadsvergadering mondelinge vragen stellen aan Meliani hierover, maar ziet het absoluut niet als de schuld van de wethouder. "Het is niet dat de wethouder het verprutst heeft, het is ook de taak van de raad om hier een betere controle op uit te voeren."