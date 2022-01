Onderzoek: Anne Frank en familie 'zeer waarschijnlijk' verraden door Joodse notaris

De familie van Anne Frank is zeer waarschijnlijk verraden door een Joodse notaris. Het zou gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Bergh. Hij zou de familie hebben verraden om zijn eigen gezin te redden. Dat is de conclusie van een internationaal coldcaseteam dat het verraad met behulp van moderne technieken geanalyseerd heeft.

Het team dat bestaat uit historici en criminologen deed er zes jaar onderzoek naar en verzamelde enorme hoeveelheid data (o.a. interviews, dagboeken, oorlogsdossiers en kunstmatige intelligentie) om te analyseren.

Volgens de onderzoekers heeft de Amsterdamse notaris Arnold van den Berg de onderduikadressen van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis doorgegeven aan de Duitsers om zijn eigen gezin te kunnen redden. Dat concluderen de onderzoekers in het boek, Het verraad van Anne Frank, dat vandaag is verschenen.

Toegang tot onderduikadressen

Van den Bergh zou volgens het onderzoek als lid van de Joods Raad toegang hebben gehad tot de lijsten met onderduikadressen. Als prominent lid van de Joodse Raad kreeg hij zelf eerst uitstel van deportatie. Dit verviel echter in 1944. Volgens het onderzoek zou Van den Bergh toen begonnen zijn met het delen van onderduikadressen aan de Duitsers. Hij had namelijk connecties met hoge Duitse functionarissen.

Anonieme tip

Kort na de oorlog zou er een anonieme brief zijn bezorgd bij Otto Frank, de vader van Anne Frank. Het coldcaseteam wist hiervan een kopie terug te vinden in het archief van een rechercheur die de inval in het Achterhuis onderzocht na de oorlog. In dat briefje stond: "Uw schuilplaats te Amsterdam werd indertijd medegedeeld aan de Jüdische Auswanderung te Amsterdam, Euterpestraat, door A. van den Bergh, destijds woonachtig nabij het Vondelpark, O. Nassaulaan. Bij de J.A. bestond er een hele lijst door hem doorgegeven adressen."

Otto Frank liep pas in 1964 weten dat hij het briefje had gekregen, toen er voor de tweede keer onderzoek werd gedaan naar het verraad van het Achterhuis. Notaris Van Den Bergh werd toen niet als verdachte van het verraad gezien omdat hij in een concentratiekamp zou hebben gezeten. Het coldcaseteam kwam tijdens het onderzoek echter erachter dat Van den Berg nooit vast heeft gezeten in een kamp. Dit zette de onderzoekers op het spoor van de vooraanstaande Joodse notaris.

Nog altijd vraagtekens

De onderzoekers geven in het boek toe dat onomstotelijk bewijs ontbreekt en er nog veel onduidelijk blijft. Hoe en waarom van den Bergh de onderduikers verraadde zal nooit duidelijk worden. Van den Bergh overleed in 1950 aan de gevolgen van keelkanker. Het coldcaseteam benadrukt dat het onderzoek niet een definitief bewijs is voor het verraad. De analyse zou een waarschijnlijkheid hebben van 85 procent.