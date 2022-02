Vier nieuwe partijen in Den Helder en een op Texel bij gemeenteraadsverkiezingen

Er staan in maart vier nieuwe partijen op de kandidatenlijst in Den Helder van de gemeenteraadsverkiezingen, Texel telt één nieuwe partij. In Hollands Kroon en in de gemeente Schagen hebben zich geen nieuwe politieke partijen gemeld.

Mediapartner Regio Noordkop was vanochtend bij de vaststelling van de kandidatenlijsten (tekst gaat verder onder de video).

In de gemeente Den Helder doen er vijftien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervan zijn er vier nieuw: Samen Actief Sr., Helders Geluid, Helder Onafhankelijk en Hart voor Vrijheid. Op basis van loting kregen de nieuwe partijen een lijstnummer.

Vanmorgen werden de kandidatenlijsten in alle gemeenten vastgesteld, waarmee gelijk duidelijk werd welke partijen aan de verkiezingen meedoen en wie er kandidaat zijn.

Op Texel doen in maart zeven politieke partijen mee aan de verkiezingen. Het gaat om Texels Belang, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, D66 en nieuwkomer Hart voor Texel van Edo Kooiman (oud-wethouder van Texels Belang, die in december moest opstappen, red.). Texel 2010, nu met één zetel in de raad, doet niet mee aan de verkiezingen, schrijft mediapartner Texelse Courant. De partij Alternatief van Nico Erwich doet evenmin mee aan de verkiezingen.

Geen nieuwe partijen

Hollands Kroon heeft een partij meer dan Texel op de stembiljetten staan. Omdat de ChristenUnie niet meedoet en LADA en Anders! met een gezamenlijke lijst komen, zijn dat er twee minder dan nu in de raad zijn vertegenwoordigd, aldus mediapartner Regio Noordkop. Er zijn geen nieuwe partijen die zich hebben aangemeld. De Jongerenpartij had vooraf aangekondigd mee te willen doen aan de verkiezingen, maar zag hier vanwege gezondheidsproblemen bij de lijsttrekker toch af.

Ook in de gemeente Schagen hebben zich geen nieuwe partijen gemeld. Daar staan in maart negen politieke partijen op de kandidatenlijst: CDA, Seniorenpartij Schagen, VVD, JessLokaal, PvdA, GroenLinks, D66, SP en Wens4U.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. NH Nieuws organiseert op donderdag 10 maart in samenwerking met Regio Noordkop een verkiezingsdebat in Hollands Kroon. Wie in deze gemeente woont en die dag wil meepraten met de politici, kan zich hiervoor opgeven.