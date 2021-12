Motie van wantrouwen tegen Texelse wethouder om perikelen rond Emmalaan

De Texelse wethouder Edo Kooiman is gisteravond gevallen over de perikelen rond de Emmalaan. Hij kreeg in de raadsvergadering een motie van wantrouwen aan zijn broek die met negen stemmen vóór een meerderheid kreeg. De motie werd ingediend door zijn eigen partij Texels Belang naar aanleiding de perikelen rond de Emmalaan in Den Burg.

Een motie van wantrouwen betekent over het algemeen het vertrek van een wethouder. Het is daarmee de tweede keer dat wethouder Kooiman voortijdig de politieke arena verlaat.

Het Texels college gaat verder zonder wethouder Edo Kooiman. Gisteravond 15/12 heeft de gemeenteraad het vertrouwen in hem opgezegd. Edo: "Ik had m’n werk graag afgemaakt, maar ben trots op wat we hebben bereikt.” Op https://t.co/CohHOP6HSu kijkt hij terug op de afgelopen jaren. pic.twitter.com/WCUwrvfOHP

Emmalaan

Vorig jaar werd de Emmalaan in Den Burg onder handen genomen. Een deel van de weg was zo aangepast dat auto's en fietsers de weg deelden, dat is ter hoogte van de middelbare school OSG de Hogeberg en waar het nieuwe onderwijscentrum komt. Ter plekke mag door het gemotoriseerd vervoer maar 30 kilometer per uur worden gereden.

Al heel snel waren er zorgen over de nieuwe situatie. De bedoeling was dat auto's achter de fietsers zouden blijven rijden, maar in de praktijk werd wel geprobeerd in te halen. "Dit is levensgevaarlijk", zo vertelde bewoner Han Lindeboom uit Den Burg in maart aan de Texelse Courant. "Auto's, zelfs bestelbusjes, proberen voortdurend fietsers te passeren en daar is geen ruimte voor, zeker niet gezien de stoepranden aan de zijkanten."

Er moest iets gebeuren, zo werd geroepen. Ook uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente was opgezet, bleek dat driekwart van de fietsers zich onveilig voelt op de Emmalaan. Juist toen er plannen lagen om de Emmalaan aan te passen, kreeg wethouder Kooiman verrassend van zijn eigen partij een motie van wantrouwen aan zijn broek - hij zou te weinig voorwerk te hebben gedaan. Hem werd ook verweten 'geen invoelingsvermogen te hebben', 'niet dicht bij de burger te staan' en 'niet goed met de raad te communiceren'.