Provincie helpt gemeenten bij voorkomen wateroverlast en droogte

Want ook in Purmerend merken ze volgens Tijmstra de gevolgen. "Door meer hittegolven is het in de stad ook warmer dan in de buitengebieden. Ook koelt het ’s avond minder af. Ook de droogte van 2018 was heel duidelijk zichtbaar in de stad. Daarnaast neemt de buienintensiteit toe."

Het grootste gedeelte van de subsidie gaat naar Purmerend. De provincie wilt hier onder andere het Kooimanpark klimaatbestendig maken. Het dak van de nieuwe parkeergarage onder het stadhuisplein wordt zo ingericht dat water beter kan worden opgevangen en het minder heet wordt. "Voor een prettige leefomgeving is het belangrijk dat er een balans is in steen en groen. Dit is nog eens extra belangrijk voor een stad die een grote woningbouwopgave heeft", legt Eveline Tijmstra, wethouder in gemeente Purmerend uit.

Maar ook andere gemeenten in Noord-Holland krijgen hulp door middel van meer groen en betere waterafvoer. Zo worden in de polder in Dijk en Waard maatregelen getroffen om overvloedige regen aan te kunnen, zodat het stationsgebied, woonkernen en landbouw in deze polder minder wateroverlast krijgen. Ook is er extra water als het lang droog is.

In Alkmaar wordt de Laat in de binnenstad heringericht. Er komen meer bomen en beplanting, en fonteinen moeten zorgen voor een afname van wateroverlast en hitte. In Beverwijk wordt gewerkt aan een groter oppervlak aan waterberging en natuurvriendelijke oevers in park Overbos.

Noord-Holland klimaatbestendig

Het uiteindelijke doel van de subsidie is om voorbereid te zijn op klimaatverandering: klimaatadaptatie. De provincie doet dit niet alleen. Ze werken nauw samen met onder andere gemeenten, waterschappen en het Rijk, want klimaatadaptatie is een opgave van en voor iedereen.



In Purmerend zijn ze in ieder geval erg blij met de steun. "Hierdoor kunnen we een goede start met de maatregelen treffen op deze mooie plekken in de stad. Niet alleen zijn we zo op deze locaties beter voorbereid op het veranderende klimaat. Het leidt ook tot een mooie en groene leefomgeving voor Purmerenders en bezoekers", aldus Tijmstra.