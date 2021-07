Buurt wil gesprek met wethouder vanwege wateroverlast: "Je durft amper weg te gaan"

Een pruttelende wasbak en een mop in de wc: bewoners en omwonenden van de Tjadenweg in Wijdewormer zijn de wateroverlast beu en eisen daarom een gesprek met een wethouder. De situatie komt volgens bewoner Rob Aland door slechte riolering en hij is dan ook bang dat het een keer goed fout gaat. "Het is afwachten tot het een keer langer doorplenst."