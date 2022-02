Amstelvener Mustapha S. (29) voor de rechter voor vijfvoudige steekpartij in de Pijp

Mustapha S., de 29-jarige Amstelvener die verdacht wordt van een vijfvoudige steekpartij in de Amsterdamse wijk de Pijp afgelopen zomer, staat vandaag voor de rechter. "Het laatste wat ik me kan herinneren is dat ik de huisarts heb gebeld, vanaf daar is het een groot gat", verklaarde hij vanochtend in aanwezigheid van nabestaanden, slachtoffers en getuigen.

Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

Het is vrijdag 21 mei, iets na 23.00 uur als de politie verschillende meldingen binnenkrijgt over mensen die in de De Pijp zijn neergestoken. Al snel wordt duidelijk dat het inderdaad helemaal mis is. In totaal blijken vijf mensen neergestoken, onder wie de 64-jarige Roy Titawanno die uiteindelijk aan zijn verwondingen overlijdt. De andere vier raken gewond en moeten naar het ziekenhuis. Stemmen in zijn hoofd S. verklaarde vandaag dat hij vanaf maart al zou kampen met psychotische klachten en stemmen in zijn hoofd. Strafpleiter Nienke Hoogervorst verklaarde tijdens de vorige zitting dat het al langer niet goed ging met S. Al begin april stuurde zijn huisarts hem naar de crisisdienst met ernstige depressieve klachten. Toch wordt zijn toestand niet ingeschat als gevaar voor agressie of ernst voor suïcidaliteit. Na de afspraak vertrekt hij naar Egypte en moet hij zijn medicijnen een halfjaar blijven slikken. Het dossier wordt gesloten, maar als hij terugkomt gaat het nog slechter met S. Zo doet hij op de bewuste dag mei eerst twee pogingen om zichzelf om het leven te brengen, zo verklaarde hij vandaag. De pogingen mislukken en daarna gaat S. de straat op richting de Pijp.

Quote "Zijn ogen leken op de ogen van een beest" Getuige steekpartij de pijp