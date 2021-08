Mustapha S., verdachte steekpartij De Pijp, had "ogen die op dood stonden"

Hoogervorst: "Daar heeft hij de volgende dag een gesprek met een arts in opleiding die een psychotische stoornis beschrijft, maar geen gevaar voor agressie of suïcidaliteit vermoedt."

"De arts in opleiding vermoedde geen gevaar voor agressie of suicidaliteit"

"Die persoon wordt door betrokkenen en door ooggetuigen omschreven als iemand die bezeten was, een verwarde indruk maakte, ogen had die op dood stonden en overkwam als iemand die gehersenspoeld was, een robot", vertelt Hoogervorst in de rechtbank waar S. zelf niet aanwezig is, zijn zus en een tante wel. Het drama aangericht op die vrijdagavond is het grootst voor de slachtoffers en nabestaanden, zegt Hoogervorst op de zitting, maar ook de familie van S. en S. zelf zitten er volgens haar helemaal doorheen. In de cel zou Mustapha S. onlangs opnieuw geprobeerd hebben zelfmoord te plegen.

De familie is ook boos, omdat volgens hen de ernst van de situatie niet is onderkend. Mustapha S. zou op 21 mei zelf nog met zijn huisarts hebben gebeld om om medicatie te vragen. Zijn moeder belde in paniek met de GGZ die haar weer zouden hebben terug verwezen naar de huisarts, omdat het dossier van S. al was gesloten.



"Door direct het dossier te sluiten voelt de familie zich afgescheept. Zij vinden dat er veel te weinig aandacht is geweest voor Mustapha, voor zijn situatie", aldus Hoogervorst.



GGZ inGeest, de instelling waar S. onder behandeling stond, wil vandaag niet reageren, "vanwege de privacybescherming van onze patiënten". Het Openbaar Ministerie vindt dat S. schuldig is aan moord dan wel doodslag op de 64-jarige Roy Titawanno en een poging daartoe als het gaat om de andere slachtoffers. In hoeverre zijn geestelijke gezondheid eraan in de weg staat hem deze daden ook juridisch toe te rekenen, moet nog blijken. Hij wordt nog onderzocht door gedragsdeskundigen die eind september met hun bevindingen komen.