Verdachte steekpartij De Pijp 'hoorde stemmen'

Mustapha S., die ervan wordt verdacht vijf willekeurige mensen te hebben neergestoken in De Pijp in Amsterdam, waarvan er een overleed, was psychotisch en hoorde stemmen. Hij vroeg op de dag van de steekpartij om medicatie, maar kreeg die om onduidelijke redenen niet.

Dat werd vanochtend duidelijk tijdens een eerste inleidende zitting bij de Amsterdamse rechtbank. S. was zelf niet aanwezig.

S. was al langer depressief en hoorde begin april stemmen in zijn hoofd. Hij plakte volgens zijn advocaat zijn bril af, omdat 'er werd meegekeken'. Hij zocht hulp bij zijn huisarts die hem doorverwees naar de crisisdienst. Er werd een psychotische stoornis geconstateerd, maar er zou geen gevaar zijn geweest voor agressie. Hij kreeg medicatie voorgeschreven.

Dossier gesloten

Hij vertrok daarna voor enkele weken naar Egypte. Bij terugkomst bleek de situatie alleen maar verergerd. De medicatie die hij had was op. Zijn moeder die in paniek de GGZ-instelling belde, kreeg te horen dat zijn dossier was gesloten en dat S. naar zijn huisarts moest gaan.

Op de dag van de steekpartij vroeg S. zijn huisarts om medicatie, maar kreeg die niet. Hij deed daarna een zelfmoordpoging, voordat hij 's avonds naar De Pijp ging en vijf mensen neerstak. De 64-jarige Amsterdammer Roy Titawanno kwam daarbij om het leven.

"Alleen maar verliezers"

Volgens de advocaat van S. kent de zaak alleen maar verliezers, het meest natuurlijk voor de slachtoffers zelf. Maar ook de familie en Mustapha S. zelf zitten er volgens haar helemaal doorheen. S. kan zichzelf volgens haar niet meer in de spiegel aankijken en heeft opnieuw gepoogd zichzelf van het leven te beroven. S. wordt nu nog onderzocht door een psycholoog en psychiater. De uitkomst van die onderzoeken worden eind september verwacht.

De inhoudelijke behandeling van de zaak start op 4 november.