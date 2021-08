Verdachte steekpartij De Pijp ook verdacht van poging tot moord op zesde slachtoffer

De 30-jarige Mustapha S. die verdacht wordt van de meervoudige steekpartij in De Pijp in Amsterdam op op 21 mei, staat volgende week in een pro forma-zitting voor de rechter. Het Openbaar Ministerie heeft aan de tenlastelegging een zesde slachtoffer toegevoegd, dat niet gewond raakte. De Amstelvener wordt vijf maal poging tot moord en eenmaal moord ten laste gelegd.

Bij het incident in en rond de Ferdinand Bolstraat werden vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. Een van hen, een 64-jarige Amsterdammer, kwam om het leven. De overige vier gewonden, tussen de 21 en 28 jaar oud uit Amsterdam en Haarlem, werden overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers kennen elkaar niet.

Een zesde slachtoffer raakte niet gewond, maar in zijn richting werden wel stekende bewegingen gemaakt. Vandaar dat het Openbaar Ministerie S. niet vier, maar vijf maal poging tot moord ten laste legt.

S. zat sinds zijn arrestatie in volledige beperking en mocht in die periode alleen contact hebben met zijn advocaat. Die beperkingen werden begin juni opgeheven. Hij is geen bekende van politie of justitie. Zijn zaak dient op 19 augustus.