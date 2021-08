Verdachte steekpartij De Pijp voor de rechter: hoe zat het ook alweer?

De 30-jarige Amstelvener Mustapha S., die verdacht wordt van de meervoudige steekpartij in De Pijp in Amsterdam afgelopen mei, moet vandaag voor de rechter verschijnen tijdens een zogeheten pro-formazitting. Wat is er ook alweer precies gebeurd?

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

In de late avond van vrijdag 21 mei begint een man in en rond de Ferdinand Bolstraat in De Pijp ineens met een mes om zich heen te steken. Hij raakt in totaal vijf mensen, die allemaal onbekenden zijn van elkaar. Onder hen de 64-jarige Amsterdammer Roy Titawanno, die ter plaatse overlijdt aan zijn verwondingen. De andere vier slachtoffers worden met steekwonden opgenomen in het ziekenhuis, maar overleven de steekpartij wel. Het gaat om drie Amsterdammers en een Haarlemmer. Al snel wordt Amstelvener Mustapha S. opgepakt. Hij is geen bekende van de politie. Getuigen vertellen aan agenten dat hij 'verward gedrag' vertoonde.

Stille tocht Het drama zorgt voor een schokgolf door de stad. Burgemeester Halsema trekt die zaterdagochtend de wijk in om te praten met geschrokken buurtbewoners. Op de plaats delict worden veel bloemen neergelegd en enkele dagen na het incident lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor de overleden Titawonno en de andere slachtoffers. De familie van Titawonno onthult die avond een tegel tegen zinloos geweld. Voor de uitvaart van de overleden Amsterdammer wordt via een crowdfundingsactie geld opgehaald.

Stille tocht voor slachtoffers steekpartijen De Pijp - NH Nieuws

Begin juni wordt bekend dat het voorarrest van S. is verlengd en dat de gewond geraakte slachtoffers allemaal uit het ziekenhuis ontslagen zijn. De beperkingen die tot dat moment golden voor de verdachte, worden opgeheven. Het Openbaar Ministerie maakt begin deze maand bekend dat in de tenlastelegging tegen S. een zesde slachtoffer is toegevoegd. Deze persoon raakte niet gewond, maar in zijn richting werden wel stekende bewegingen gemaakt. De Amstelvener wordt daarom vijf maal poging tot moord en eenmaal moord ten laste gelegd.

De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, omdat het een pro-formazitting betreft. Dat houdt onder andere in dat al dan niet wordt vastgesteld of het voorarrest verlengd wordt. Wanneer de inhoudelijke behandeling begint, is nog niet bekend. AT5/NH Amsterdam is vandaag bij de zaak aanwezig.