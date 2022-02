Nog een tiener (15) aangehouden voor overval op telefoonwinkel Amstelveen

De polite heeft vanochtend een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de overval op een telefoonwinkel in winkelcentrum Stadshart in Amstelveen, op 29 oktober vorig jaar. De 15-jarige Amsterdammer werd eind januari ook al aangehouden voor een ander strafbaar feit. Bij die aanhouding werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

VLN Nieuws

De overvallers sloegen rond 11.30 uur 's ochtends toe. Ze stormden de zaak binnen, sloegen hun slag en namen de benen. "We liepen door het winkelcentrum en opeens zagen we twee jongens in bivakmutsen langs ons rennen," vertelde een getuige van de overval aan NH Nieuws. Kort na de overval hield de politie in de nabijgelegen Traviatastraat een 16- en een 17-jarige jongen aan. In de directe omgeving van het winkelcentrum lagen meerdere telefoons op straat, die de vluchtende verdachten mogelijk waren verloren of hadden weggegooid.

Lees ook Amsterdam Weer overval op telefoonwinkel, twee verdachten opgepakt