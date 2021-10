Opnieuw telefoonwinkel overvallen aan Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost

Een telefoonwinkel op het Bijlmerplein is vanochtend overvallen. De politie is nog op zoek naar de overvaller.

Het zou gaan om een getinte man met een donkere jas, een muts en oranje handschoenen. Wie hem ziet, wordt verzocht om 112 te bellen. Of er buit is gemaakt, is niet bekend.

Eerder deze week werd er ook al een andere telefoonwinkel op het Bijlmerplan overvallen. Of er een connectie tussen de twee zaken is, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen.