KPN haalt telefoonvoorraad uit meeste winkels in en om Amsterdam na reeks overvallen

Telecomprovider KPN haalt telefoons uit de meeste winkels in en om Amsterdam om de veiligheid te waarborgen na de reeks overvallen op telefoonwinkels op het Bijlmerplein de afgelopen tijd. Volgens de woordvoerder is het risico op overvallen te groot.

Vanmorgen werd er voor de vierde keer in ruim twee weken een telefoonwinkel overvallen op deze locatie. Twee van die overvallen werden gepleegd op de telefoonwinkel van KPN. KPN heeft daarom besloten de voorraden uit de meeste winkels in en om Amsterdam te halen.

KPN haalt de voorraden weg uit twaalf winkels. De winkels blijven wel open voor klanten. Een woordvoerder laat weten dat mensen wel langs kunnen komen voor vragen of om een toestel uit te proberen. Een gekochte telefoon krijgen ze de dag erna thuis bezorgd. "Het is eventueel ook mogelijk dat mensen de telefoon ophalen in een filiaal waar wel voorraad is." Om welke filialen het precies gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Deurbeleid

Het is niet de enige maatregel die KPN neemt. Bij sommige winkels wordt een deurbeleid doorgevoerd. "Hier moeten mensen eerst aankloppen of aanbellen voor ze naar binnen kunnen", vertelt de woordvoerder. "Ook zijn er onzichtbare maatregelen getroffen." Hij noemt het ingrijpende maatregelen die KPN niet eerder getroffen heeft.

De KPN-winkel op het Bijlmerplein die sinds de tweede overval gesloten is, blijft voorlopig nog gesloten. Wanneer alle winkels weer bevoorraad kunnen worden, is nog niet bekend.