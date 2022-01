Amsterdam Museum gaat verbouwen, maar blijft de rijke historie behouden?

Het Amsterdam Museum gaat verbouwen en de voorbereidingen voor de verhuizing zijn in volle gang. Vanaf 5 maart kunnen bezoekers niet meer in de Kalverstraat maar in de Hermitage terecht. Daar gaat het museum de komende jaren naartoe verhuizen, totdat de verbouwing in 2025 is afgerond. De vergunning is echter nog niet rond, omdat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) bang is dat de historie van het pand niet genoeg is meegenomen in de bouwplannen.

Amsterdam Museum gaat verbouwen - NH Nieuws

"Het wordt museaal echt heel goed en doet zo goed recht aan dit gebouw en aan de plek." vertelt Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum, enthousiast over de bouwplannen die zo'n 56,2 miljoen euro gaan kosten. "Ik ben echt heel blij dat we dit kunnen doen."

Quote "De verbouwing zal de weeshuisgeschiedenis, niet in de weg zitten" Laura van Hasselt - Historicus

Het Amsterdam Museum kent een rijke historie en was vroeger een burgerweeshuis. "Dit was het jongenshuis, dus jongens en meisjes die woonde apart. Beneden had je eetzalen en boven slaapzalen. Hier hebben honderden kinderen tegelijk gewoond" vertelt historicus Laura van Hasselt. Van Hasselt is ook van mening dat de verbouwing een goede keus is voor het museum. "Wat er nu gebeurt, zal het een beter museum maken. Dat zal de weeshuis geschiedenis niet in de weg zitten."

Geen vergunning Daar is de CRK echter niet zo zeker van. Zij keurde eerder de bouwplannen af omdat er geen goede balans zou zijn tussen de historie en de nieuwbouwplannen. De vergunning is dan ook nog niet rond, maar Kiers heeft er vertrouwen in. "Zo'n traject met de Commisie Ruimtelijke Kwaliteit, kan soms maanden duren. We zijn echt met elkaar in gesprek over hoe we het ontwerp zo precies mogelijk kunnen aansluiten op het historische gebouw. In de komende maanden komen we daar zeker uit."

Quote "Ik denk dat we juist de geschiedenis van dit gebouw op gaan tillen" Judikje Kiers - directeur Amsterdam Museum

Tot en met zondag 27 februari is Amsterdam Museum in het voormalig Burgerweeshuis aan de Kalverstraat te bezoeken. Vanaf 5 maart gaat het museum open in de Hermitage. Volgens Kiers krijgen bezoekers op de nieuwe locatie nog meer te zien. "Sommige voorwerpen zijn echt nog nooit te zien geweest. Die hebben we nu voor het eerst uit depot gehaald. Het wordt echt verrassend. Ik verheug me er zo op."