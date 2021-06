Gouden Koets met hijskraan naar tentoonstellingsplek getakeld

De Gouden Koets is weer terug in Amsterdam. Het historische rijtuig dat in 1898 door de bevolking van de stad cadeau werd gegeven aan koningin Wilhelmina is na zijn restauratie te zien in het Amsterdam Museum. Het ruim 2800 kilo wegende gevaarte moest vannacht wel met een enorme hijskraan naar de binnenplaats worden getakeld.

De Gouden Koets zal als middelpunt van de gelijknamige tentoonstelling te zien zijn vanaf 18 juni tot en met 27 februari 2022 in het Amsterdam Museum. Hij werd de afgelopen vijf jaar gerestaureerd in Den Haag en werd daarvoor helemaal uit elkaar gehaald.

Het rijtuig werd in de nacht getakeld over het dak van het Amsterdam Museum, omdat het openbaar vervoer voor het hijsen stil moest worden gelegd. Het gevaarte moest ook even stil blijven hangen boven het pand van het museum, zodat de kraanmedewerkers zich naar de binnenplaats konden verplaatsen.

Buurtbewoner Hans-Peter stond met een glas wijn te kijken naar de verplaatsing van het rijtuig. "Het is een mooie feestelijke aangelegenheid om een bijzondere pinot uit de kast te trekken", aldus Hans-Peter. "Het is feestelijk omdat we als Amsterdam trots mogen zijn dat we een parel van Nederland mogen verwelkomen in dit museum."

Hulde der Koloniën

Voor gebruik in het openbaar is de koets niet meer van deze tijd. Aan de linkerkant van de koets staat op een paneel: Hulde der Koloniën. En daarop is te zien dat Afrikaanse en Indonesische mannen geschenken aan het koninklijk huis geven. En dat is verheerlijking van ons koloniaal verleden, volgens critici. Of de koets daarom ooit nog te zien zou zijn tijdens Prinsjesdag is nog de vraag.

Cadeau

Ook al doet de naam het misschien wel denken, de Gouden Koets is niet helemaal van goud. De koets is van Javaans teakhout en is bekleed met een laagje bladgoud. Die werd 123 jaar geleden door de bevolking van de stad als cadeau gegeven aan koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van haar inhuldiging.